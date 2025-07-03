У Києві 3, 4, 7 та 8 липня вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
3 липня 2025, 18:44
У Києві на декілька днів обмежують рух вантажівок через спеку
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Так, при температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діють обмеження руху для великовагового автотранспорту.
Тимчасові заходи поширюються на вантажівки вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.
Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.
Джерело: Мінфін
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