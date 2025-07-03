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3 липня 2025, 18:20

Сукупний статок усіх доларових мільйонерів світу у 2024 році зріс до $90,475 трлн

Сукупний статок усіх доларових мільйонерів світу в 2024 році зріс на 4,2% і склав $90,475 трлн, повідомляється в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini.

Сукупний статок усіх доларових мільйонерів світу в 2024 році зріс на 4,2% і склав $90,475 трлн, повідомляється в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниСередньорічні темпи зростання (CAGR) за 2017−2024 роки становили 3,7%.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Середньорічні темпи зростання (CAGR) за 2017−2024 роки становили 3,7%.

Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) минулого року підвищилася на 2,6% і перевищила 23,413 млн. Семирічний CAGR дорівнює 3,8%.

Як змінилося стан

Статок багатих людей у Північній Америці зріс на 8,9% (до $29,9 трлн), у Європі — на 0,7% (до $19 трлн), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — на 4,8% (до $26,9 трлн), на Близькому Сході — на Близькому Сході, на Близькому Сході Африці — на 4,7% (до $1,9 трлн). Тим часом, у Латинській Америці показник скоротився на 2,6% (до $9,2 трлн).

Кількість заможних у Північній Америці підвищилася на 8,4% і досягла рекордних 8,4 млн. В Азії за рік стало на 2,7% більше мільйонерів (7,6 млн), в Африці — на 3,8% (0,2 млн).

При цьому в інших регіонах було зафіксовано скорочення: у Європі — на 2,1% (до 5,7 млн осіб), на Близькому Сході — також на 2,1% (0,9 млн), у Латинській Америці — на 8,5% (0,6 млн).

В акціях у 2024 році зберігалося 22% статку мільйонерів (проти 21% роком раніше), у коштах та еквіваленті — 26% (25%), в активах з фіксованою прибутковістю — 18% (20%). Частка інвестицій у нерухомість та альтернативні інструменти не змінилася — відповідно 19% та 15%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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