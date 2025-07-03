ЄС інвестує 2,8 мільярда євро у транспортні проєкти, один із них — в Україні

Європейська Комісія обрала 94 транспортні проєкти, які отримають майже 2,8 млрд євро грантів від ЄС у рамках Механізму об'єднання Європи (CEF). Частина цього фінансування дістанеться й Україні. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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У Єврокомісії зазначили, що модернізація залізниць, внутрішніх водних шляхів та морських маршрутів у транс'європейській транспортній мережі (TEN-T) допоможе не лише краще з'єднати європейські регіони та міста, а й зробить внутрішній ринок ЄС більш конкурентоспроможним та стійким.

Підтримка для України

Серед проєктів, спрямованих на транспортну інфраструктуру ЄС, Євросоюз також продовжує реалізовувати проєкти з покращення залізничного сполучення та пунктів перетину кордону між Словаччиною та Україною, а також між Румунією та Молдовою.

Зазначається, що підтримка ЄС допоможе Україні перейти на стандартну залізничну колію ЄС. Це сприятиме безперебійному транскордонному залізничному сполученню та активізує регіональну торгівлю.

Програма CEF Transport

Програма CEF Transport на 2021−2027 роки має загальний бюджет у 25,8 млрд євро. Вона доступна для фінансування проєктів в усіх країнах-членах ЄС, а також в Україні та Молдові — двох асоційованих країнах програми CEF. З поточним раундом відбору вже розподілено 95% цього бюджету.

Від моменту запуску у 2014 році програма Connecting Europe Facility (CEF) підтримала 1861 проєкт (включно з поточним відбором із 94 проєктів) у транспортному секторі на загальну суму 47,34 млрд євро.