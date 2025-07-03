До закриття міжбанку, 3 липня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
3 липня 2025, 17:33
Курс валют: долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
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Відкриття 3 липня
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Закриття 3 липня
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Зміни
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41,72/41,76
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41,75/41,78
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3/2
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49,25/49,28
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49,16/49,18
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9/10
Середній курс на готівковому ринку: 41,45−41,99 грн/долар, 48,85−49,57 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,73, євро — 49,35−49,59 грн.
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Джерело: Мінфін
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