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3 липня 2025, 17:15

Щоденні винагороди від ОКХ у новій кампанії #DontDrop на $250 000

Глобальна криптовалютна біржа OKX офіційно оголосила старт торговельного марафону #DontDrop і запрошує як новачків, так і досвідчених трейдерів взяти участь у кампанії. Загальний призовий фонд становить $250 000, зокрема — до $1000 у токенах, щотижневі лотереї на 10 000 USDT, а також миттєві бонуси за виконання щоденних завдань. Кампанія складається з двох промоакцій і триватиме до 31 липня 2025 року.

Глобальна криптовалютна біржа OKX офіційно оголосила старт торговельного марафону #DontDrop і запрошує як новачків, так і досвідчених трейдерів взяти участь у кампанії.

Винагороди

Нові користувачі мають можливість миттєво отримувати до 1000 USDT у PI, DOGE, XRP, SOPH, HUMA, PEPE, ARB, WCT та TON за виконання щоденних завдань. Наприклад, за виконання завдання першого торгового дня передбачено 0.2 SUI, другого — 10 HUMA, третього — 15 SOPH тощо. Варто зазначити, що кількість щоденних винагород обмежена, а їх розподіл відбувається у випадковому порядку серед учасників, які виконали умови.

Крім того, усі користувачі, які виконують завдання протягом 7 днів поспіль, порівну розподілять призовий фонд у розмірі 10 000 USDT у вигляді торгових бонусів. Розподіл здійснюється наприкінці кожного торговельного тижня.

У межах другої акції учасники можуть отримати додаткові ваучери за виконання завдань, пов’язаних зі зростанням торгового обсягу. Отримані ваучери можна миттєво обміняти на унікальні винагороди. Деталі — на сторінці кампанії.

Як взяти участь

  1. Приєднайтесь на сторінці кампанії.
  2. Виконуйте щоденні завдання та отримуйте винагороди у трендових токенах.
  3. Чим більше виконаних завдань — тим більше винагород.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.

Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши застосунок або відвідавши сайт: okx.com.

Джерело: Мінфін
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