Українці у травні отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми

Понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень за купівлю українських споживчих товарів у травні 2025 року. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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«Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку.

У Мінекономіки нагадали, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року, зокрема, на комунальні та інші послуги, книжки та ліки. Крім того, їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, меблі, товари для дому та інші.