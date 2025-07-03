Ці 4 альткоїни можуть злетіти з 95% ймовірністю, якщо ETF будуть схвалені

Потенційне схвалення біржових фондів може стати поворотним моментом для деяких цифрових валют. Якщо це станеться, чотири конкретні альткоїни мають всі шанси на значне зростання. Інвестори з нетерпінням чекають, які токени можуть злетіти в ці нових умовах. Дослідження цих можливостей може відкрити перспективи для значних прибутків.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбітному твердженню про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse єXYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Sui (SUI)

Джерело: TradingView

Sui (SUI) за останні шість місяців зазнав значного падіння, знизившись на 37,22%. За останній місяць монета подешевшала на 18,36%, а за останній тиждень — на 2,47%. Наразі SUI торгується в діапазоні від 2,56 до 3,09 доларів, намагаючись набрати імпульс для зростання.

Технічні індикатори показують неоднозначну картину. Індекс відносної сили (RSI) становить 55,04, що свідчить про нейтральні ринкові умови. Однак стохастичний осцилятор знаходиться на високому рівні 98,11, що вказує на можливу перекупленість активу. Рівень MACD (Moving Average Convergence Divergence) є дещо негативним (-0,0095), що вказує на потенційні ведмежі тенденції.

У перспективі найближчий рівень опору становить 3,27 долара. Якщо SUI проб'є цей рівень, він може націлитися на другий опір на рівні 3,80 долара, що дасть потенційний приріст понад 20%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 2,22 долара. Падіння нижче цього рівня може призвести до тестування другої підтримки на рівні 1,69 долара, що означатиме значне падіння. Ці рівні є критичними і можуть визначити напрямок руху SUI в найближчому майбутньому.

Pi Network (PI)

Джерело: TradingView

Монета Pi Network, PI, останнім часом зазнала значних коливань. За останній тиждень її ціна впала приблизно на 10%, стабілізувавшись в діапазоні від 0,46 до 0,64 долара. Минулий місяць був ще більш нестабільним, з падінням приблизно на 24%. За останні шість місяців монета втратила приблизно 30% своєї вартості. Ці низхідні тенденції свідчать про ведмежий настрій ринку щодо PI в короткостроковій перспективі.

Однак технічні індикатори дають деякі підказки. Індекс відносної сили (RSI) монети становить 46,64, що близьке до нейтрального рівня, але схильне до перепроданості. Індикатор Stochastic знаходиться на рівні 70,67, що вказує на потенційний висхідний імпульс. Ковзні середні показують, що 10-денна середня трохи нижча за 100-денну, що вказує на можливу консолідацію.

У перспективі, якщо PI зможе пробити найближчий рівень опору на рівні 0,74 долара, вона може відшкодувати частину втрачених позицій. Досягнення другого рівня опору на рівні 0,91 долара означатиме значне зростання порівняно з поточною ціною. І навпаки, якщо він впаде нижче рівня підтримки 0,39 долара, може бути протестована наступна підтримка на рівні 0,22 долара, що ознаменує істотне падіння. Трейдерам слід уважно стежити за цими рівнями, оскільки вони можуть сигналізувати про наступний рух монети.

Hyperliquid (HYPE)

Джерело: TradingView

Hyperliquid (HYPE) останнім часом демонструє високі результати. За останні шість місяців його ціна зросла на 64,37%. За останній місяць вона зросла на 11,92%, а за останній тиждень — на 1,79%. Це стабільне зростання свідчить про зростання інтересу до криптовалюти.

Зараз HYPE торгується в діапазоні від 35,39 до 41,98 доларів і наближається до найближчого рівня опору на рівні 44,21 долара. Пробиття цієї позначки може підштовхнути ціну до другого рівня опору на рівні 50,80 доларів, що становить зростання приблизно на 21% від поточного верхнього діапазону. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 31,03 долара. Якщо ціна впаде нижче цього рівня, вона може опуститися до другого рівня підтримки на рівні 24,44 долара.

Ринкові індикатори показують збалансований прогноз. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, на рівні 37,48 і 38,57 доларів, що свідчить про стабільний тренд. Індекс відносної сили становить 51,23, що вказує на те, що HYPE не є ні перекупленим, ні перепроданим. Хоча рівень MACD є дещо негативним (-0,3351), загальний висхідний імпульс може продовжитися, якщо поточні тенденції збережуться.

Висновок

Хоча SUI, PI та HYPE мають хороші перспективи, XYZVerse (XYZ) лідирує завдяки своєму спортивного мемкоіну, орієнтованому на спільноту, який прагне зростання та об'єднання фанатів у піонерській екосистемі.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse