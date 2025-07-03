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3 липня 2025, 14:12

OpenAI уклала з Oracle одну з найбільших угод в історії ШІ — на $30 мільярдів

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, уклала угоду з Oracle про оренду 4,5 гігавата (ГВт) обчислювальної потужності. Вартість цієї угоди становить близько $30 млрд на рік, що робить її однією з найбільших хмарних угод на сьогодні у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, уклала угоду з Oracle про оренду 4,5 гігавата (ГВт) обчислювальної потужності.

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Ця угода знаменує значне розширення проєкту OpenAI «Stargate», який компанія запустила спільно з SoftBank у січні. Метою проєкту є отримання доступу до величезних обчислювальних потужностей для розробки потужних моделей штучного інтелекту та задоволення споживчого попиту на такі продукти, як ChatGPT.

Масштаби проєкту

За даними джерел, Oracle розробить кілька центрів обробки даних по всій території США, щоб задовольнити умови нового контракту «Stargate». Потужність у 4,5 ГВт еквівалентна приблизно чверті поточної операційної потужності центрів обробки даних у США.

OpenAI та SoftBank раніше заявляли, що «Stargate» планує інвестувати до $500 млрд у будівництво дата-центрів у США та по всьому світу. Спільне підприємство вже залучило близько $50 мільярдів від своїх партнерів-засновників, до яких також входять сама Oracle та суверенний фонд Абу-Дабі MGX. Скільки з цього капіталу вже використано, не розголошується.

Раніше цього тижня Oracle оголосила про підписання єдиного контракту на хмарні обчислення вартістю $30 млрд річного доходу, починаючи з 2028 року, не називаючи клієнта. Джерела підтвердили Financial Times, що клієнтом є OpenAI, і угода є частиною розширення проєкту «Stargate».

Потенційні місця для нових центрів обробки даних включають Техас, Мічиган, Вісконсин, Вайомінг, Нью-Мексико, Джорджію, Огайо та Пенсільванію. Oracle також розширить об'єкт «Stargate» потужністю 1,2 ГВт в Абіліні, штат Техас, який розробляється та фінансується стартапом з будівництва дата-центрів Crusoe.

Зростання акцій

Акції Oracle різко зросли до рекордного рівня після оголошення угоди, і продовжили зростання в середу. Вартість угоди майже втричі перевищує $10,3 млрд річного доходу, який компанія отримала від свого бізнесу інфраструктури центрів обробки даних у 2025 році.

Oracle повільно входила на ринок хмарних обчислень, але зуміла скористатися стрімким зростанням попиту на інфраструктуру для дата-центрів. Це стало можливим на тлі активного пошуку компаніями потужностей для запуску систем штучного інтелекту.

Зараз Oracle — один з головних бенефіціарів браку ресурсів у конкурентів, зокрема Microsoft. Великі технологічні гіганти інвестують сотні мільярдів доларів у розбудову дата-центрів, необхідних для навчання й роботи моделей ШІ.

Напружені відносини Oracle з проєктом Stargate — лише один із проявів амбіційної стратегії компанії, яка прагне конкурувати з гігантами хмарних обчислень Amazon і Microsoft.

Oracle пообіцяла інвестувати $7 млрд у спільне підприємство «Stargate» і планує витратити $25 млрд на капітальні витрати наступного року, що значно перевищує попередні оцінки.

«Oracle буде будівельником та оператором хмарної інфраструктури центрів обробки даних номер один. Ми побудуємо та будемо експлуатувати більше хмарних інфраструктурних центрів обробки даних, ніж усі наші конкуренти з хмарної інфраструктури», — заявив засновник Oracle Ларрі Еллісон інвесторам раніше цього року.

Oracle придбає близько 400 000 високопродуктивних чипів Nvidia GB200 приблизно за $40 млрд для живлення дата-центру в Абіліні, штат Техас.

Розширення партнерств OpenAI

Угода також демонструє, як OpenAI звертається до нових постачальників хмарних послуг для задоволення попиту на свої продукти ШІ.

На початку цього року компанія переглянула свої комерційні умови з Microsoft, яка раніше була її ексклюзивним хмарним провайдером. Згідно з новими домовленостями, Microsoft — найбільший інвестор OpenAI — отримала право першої відмови на укладання контрактів. Після цього OpenAI підписала хмарні угоди з Google, а також з не хмарним провайдером CoreWeave.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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