Експорт російського газу до Європи в червні впав на 18%

У червні російський «Газпром» скоротив середньодобові поставки природного газу до Європи через трубопровід «Турецький потік» на 18,3% порівняно з травнем. Про це повідомляє Reuters.

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Поставки газу

Туреччина залишається єдиним транзитним маршрутом для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з москвою, термін дії якої закінчився 1 січня.

Згідно з наявними даними, загальний обсяг експорту російського газу до Європи у січні-червні знизився до 8,33 мільярда кубічних метрів з 15,5 мільярда кубічних метрів у аналогічному періоді попереднього року, враховуючи поставки через Україну.

За даними європейської газотранспортної групи Entsog, у червні росія скоротила експорт газу через «Турецький потік» до 37,6 мільйона кубометрів на день. У травні цей показник становив 46 мільйонів кубометрів на день.

Це також менше, ніж 39,5 млн куб. м, відвантажених цим маршрутом у травні 2024 року.

За розрахунками Reuters, поставки російського газу до Європи через «Турецький потік» зросли приблизно на 6,8% у першому півріччі цього року з 7,8 млрд куб. м за аналогічний період роком раніше.