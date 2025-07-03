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3 липня 2025, 13:17

Wise подала заявку на створення трастового банку у США

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на документи компанії, 16 червня Wise подала заявку в американське Управління контролера грошового обігу (OCC) на отримання статусу національного трастового банку.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на документи компанії, 16 червня Wise подала заявку в американське Управління контролера грошового обігу (OCC) на отримання статусу національного трастового банку.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЯкщо OCC схвалить заявку, Wise зможе безпосередньо підключитися до платіжної інфраструктури Федеральної резервної системи для розрахунків та клірингу у доларах.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Якщо OCC схвалить заявку, Wise зможе безпосередньо підключитися до платіжної інфраструктури Федеральної резервної системи для розрахунків та клірингу у доларах. Це дозволить компанії скоротити залежність від посередників, знизити витрати та прискорити перекази, пише Bloomberg.

Наразі долар — найбільша валюта за обсягами транскордонних операцій Wise: на нього припадає майже половина всіх переказів. У самій компанії коментувати інформацію відмовилися.

Wise вже має штаб-квартиру в США — в Остіні (штат Техас), де працюють близько 450 співробітників. За даними агентства, компанія планує збільшити чисельність персоналу в країні на 30% протягом трьох років.

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Wise обслуговує близько 13 млн клієнтів по всьому світу, включаючи 1,8 млн у США.

За даними Bloomberg, створення трастового банку може також позбавити фінтех необхідності отримувати окремі ліцензії в кожному штаті США для роботи з грошовими переказами.

Аналогічні заявки на національні ліцензії подали й інші фінтех-компанії, включаючи Circle Internet Group (емітент Стейблкойна USDC), а також Fiserv та Stripe (у рамках вузького банкінг-чартерного режиму в штаті Джорджія).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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