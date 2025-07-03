Wise подала заявку на створення трастового банку у США

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на документи компанії, 16 червня Wise подала заявку в американське Управління контролера грошового обігу (OCC) на отримання статусу національного трастового банку.

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Що відомо

Якщо OCC схвалить заявку, Wise зможе безпосередньо підключитися до платіжної інфраструктури Федеральної резервної системи для розрахунків та клірингу у доларах. Це дозволить компанії скоротити залежність від посередників, знизити витрати та прискорити перекази, пише Bloomberg.

Наразі долар — найбільша валюта за обсягами транскордонних операцій Wise: на нього припадає майже половина всіх переказів. У самій компанії коментувати інформацію відмовилися.

Wise вже має штаб-квартиру в США — в Остіні (штат Техас), де працюють близько 450 співробітників. За даними агентства, компанія планує збільшити чисельність персоналу в країні на 30% протягом трьох років.

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