В Україні запрацювало Держагентство з управління резервами

Уряд дав «зелене світло» початку діяльності Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) як центрального органу виконавчої влади. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

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Хто координуватиме

Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра — Міністра економіки, а основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке надає Агентству право виконувати функції та повноваження, передбачені Законом України «Про державні резерви» та положенням про Агентство.

Чим займатиметься агентство

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

«ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем. Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки:

зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис,

призначено 20 державних службовців, що становить 30 % вакансій штатного розпису ДАУР.

Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік