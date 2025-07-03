За перші 6 місяців 2025 року Мінфін залучив до Державного бюджету зовнішнє фінансування у розмірі $22 млрд. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
З початку року Мінфін залучив $22 млрд зовнішнього фінансування
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Хто надавав послуги
Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році:
- Країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) — $17,6 млрд;
- Європейський Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (пільгове фінансування та гранти);
- Міжнародний валютний фонд — $400 млн;
- Японія — $190 млн (пільгове фінансування);
- Світовий банк — $50 млн (пільгове фінансування).
Нагадаємо
Потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року — $39,3 млрд.
Міністерство фінансів у співпраці з країнами G7 та ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Механізм ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. У 2025 році партнери спрямували вже $17,6 млрд.
У квітні Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility. Транш складався з пільгового фінансування (3,1 млрд євро) та грантової підтримки (400 млн євро).
$400 млн від МВФ було залучено за результатом успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility.
Україна отримала $190 млн від Японії в рамках спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE. Він передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів.
Кошти від Світового банку надійшли в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я THRIVE. Мета проєкту — надання допомоги Уряду України у покращенні Програми медичних гарантій для створення надійної системи охорони здоров’я.
Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад $137 млрд бюджетної підтримки.
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