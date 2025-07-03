Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E підвищила максимально допустиму спроможність України та Молдови для експорту електроенергії. Новий ліміт становить 900 мегаватів (МВт), що на 250 МВт більше, ніж попередній показник. Про це повідомило Міністерство енергетики України.
ENTSO-E збільшила можливості експорту електроенергії для України та Молдови до 900 МВт
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«До 900 МВт зросла максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС. Це результат співпраці між операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR) та Регіональним координаційним центром TSCnet», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збільшення пропускної спроможності на експорт полегшить балансування української енергосистеми та дозволить виробникам електроенергії отримати додатковий прибуток.
«Термін чинності нового ліміту — до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі - величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки», — прокоментував голова правління Укренерго Віталій Зайченко.
Нагадаємо, з 1 травня максимально допустима спроможність України та Молдови для експорту електроенергії становила 650 МВт.
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