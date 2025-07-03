ENTSO-E збільшила можливості експорту електроенергії для України та Молдови до 900 МВт

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E підвищила максимально допустиму спроможність України та Молдови для експорту електроенергії. Новий ліміт становить 900 мегаватів (МВт), що на 250 МВт більше, ніж попередній показник. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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«До 900 МВт зросла максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС. Це результат співпраці між операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR) та Регіональним координаційним центром TSCnet», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збільшення пропускної спроможності на експорт полегшить балансування української енергосистеми та дозволить виробникам електроенергії отримати додатковий прибуток.

«Термін чинності нового ліміту — до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі - величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки», — прокоментував голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Нагадаємо, з 1 травня максимально допустима спроможність України та Молдови для експорту електроенергії становила 650 МВт.