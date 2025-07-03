Лондонська біржа переживає найгірше півріччя з IPO з 1997 року

Перше півріччя 2025 року стало найслабшим для лондонського ринку первинних розміщень за останні 28 років: компанії залучили менше ніж 200 млн фунтів стерлінгів, повідомив Bloomberg.

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Відтік емітентів, активні угоди щодо викупу компаній з наступним винятком з лістингу та слабкий потік нових IPO призвели до стрімкого скорочення кількості публічних компаній на Лондонській фондовій біржі.

Ситуація посилилася після повідомлень про плани найбільшої британської компанії AstraZeneca перевести основний лістинг у США.

За даними The Times, глава фармгіганта Паскаль Соріо розчарований британським регуляторним режимом у сфері охорони здоров'я та побоюється відставання британської галузі від США та Китаю.

Відхід з країни AstraZeneca, чия капіталізація перевищує 100 млрд фунтів стерлінгів, може стати ударом по довірі інвесторів до британського ринку і спровокувати ланцюгову реакцію відходу інших емітентів, зазначає Bloomberg.

На тлі відсутності нових IPO та активного викупу британських компаній (з початку року — 48 завершених або оголошених угод) ринок продовжує втрачати ліквідність.

«Обсяги M&A та дефіцит розміщень призводять до помітного скорочення кількості зростаючих публічних компаній у Великій Британії», — зазначає керівник аналітичного підрозділу Peel Hunt Чарльз Холл. Він пов'язує ситуацію з необхідністю реформ у сфері пенсійних інвестицій, податків та індивідуальних інвестиційних рахунків.

Деякі банкіри зберігають обережний оптимізм: у другій половині року можлива поява кількох IPO.

Найбільшим IPO у Лондоні цього року стало розміщення компанії MHA Plc на біржі AIM, де вона залучила 98 млн фунтів стерлінгів.

У 2026 році ситуація може покращитись: Hg Capital розглядає Лондон як майданчик для IPO розробника ПЗ Visma (19 млрд євро), залучений нещодавніми реформами, включаючи допуск акцій, номінованих у євро, в індекси FTSE.

Як зазначає Bloomberg, проблема Лондона не носить локального характеру. Згідно з даними агентства, у першому півріччі IPO-активність знизилася і на інших європейських біржах — у Парижі, Мілані та Цюріху.

Падіння обсягів IPO у Лондоні спостерігається не перший рік. Згідно з інформацією агентства, з початку 2024 року і до початку травня того ж року Великобританія забезпечила лише трохи більше 2% від загального обсягу первинних розміщень у Європі — це мінімальний показник за останні десятиліття.

Однією з причин відставання називають те, що британські акції торгуються з дисконтом у порівнянні з паперами на інших розвинених ринках, і компанії вважають за краще розміщуватись там, де можуть розраховувати на більш високу оцінку.