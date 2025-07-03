Біткоїн підскочив до $109 750, Coinbase придбала платформу для управління токенами: що нового

Біткоїн в моменті підскочив до $109 750

В ніч з 2 на 3 липня курс першої криптовалюти в моменті зріс до $109 750. Але потім відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $109 360. За добу активі зріс на 2,23%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

При цьому найбільше зросли:

Італійська банківська група Sella тестує зберігання цифрових активів — Bloomberg

Італійська банківська група Banca Sella Holding SpA розпочала внутрішнє пілотне тестування сервісу зі зберігання цифрових активів, включно зі стейблкоїнами. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Для реалізації цієї ініціативи Banca Sella співпрацює з технологічною компанією Fireblocks. Наразі цифрові активи можуть зберігати лише окремі фахівці всередині групи. Проте, як зазначають джерела, у перспективі банк може запропонувати цю послугу і своїм клієнтам.

За словами одного з джерел, група Sella поки що не планує запускати послуги з торгівлі криптовалютами, зокрема біткоїном. Подальші кроки визначать після завершення пілотного проєкту, ймовірно, у другій половині літа.

Bloomberg зазначає, що банки по всій Європі знаходяться на різних етапах інтеграції цифрових активів у свою діяльність. Нові правила ЄС щодо криптовалют, а також сприятливіша регуляторна атмосфера у США почали впливати на традиційні фінансові установи, які раніше не поспішали виходити на цей ринок.

Журналісти також відзначили, що Intesa Sanpaolo SpA — найбільша банківська група Італії — у січні вперше придбала біткоїн на спотовому ринку і вже готує запуск торгового підрозділу для цифрових активів.

Banca Sella Holding SpA відома своєю репутацією інноваційної структури у цифровому банкінгу. Її цифровий банк Hype має понад 1 мільйон користувачів.

Спотовий Solana-ETF від REX Shares та Osprey Funds залучив $12 млн у перший день торгів

У середу, 2 липня, на американському ринку дебютував перший спотовий Solana-ETF, запущений компаніями REX Shares та Osprey Funds. У перший день торгів фонду вдалося залучити $12 мільйонів капіталу до моменту закриття біржі, про це повідомляє Decrypt з посиланням на представника фірм.

REX Shares та Osprey Funds подали заявки на два продукти — фонди на базі Solana (SOL) та Ethereum (ETH) зі стейкінгом — на початку червня 2025 року. Обидва ETF були класифіковані як C Corporation згідно з правилом 6c-11.

Це дозволило емітентам обійти тривалий період розгляду заявок за процедурою 19b-4. Наприкінці червня з'явилася інформація, що компанії внесли необхідні правки, і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) більше не має заперечень щодо запуску.

2 липня акції REX-Osprey Solana Staking ETF почали торгуватися на біржі Cboe BZX під тикером SSK. Обсяг торгів за цією позицією склав $33,7 мільйона до моменту закриття біржі. За словами аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, це значно перевищує показники ф'ючерсних фондів на базі альткоїнів, але набагато менше значень спотових біткоїн- та Ethereum-ETF.

Представник REX Shares та Osprey Funds повідомив виданню Decrypt, що чистий приплив капіталу в продукт склав близько $12 мільйонів. У компаніях не стали коментувати, наскільки ефективним був запуск фонду та чи відповідає він їхнім очікуванням.

Coinbase придбала платформу для управління токенами Liquifi

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про придбання Liquifi — спеціалізованої платформи, що допомагає криптопроєктам ефективно керувати токенами. Серед клієнтів Liquifi вже є такі відомі гравці, як Uniswap Foundation, OP Labs, Ethena та Zora.

«Ми повністю залучені до роботи з Liquifi та стоїмо на їхньому боці», — заявив директор із корпоративного розвитку Coinbase Акліл Ібсса у коментарі Fortune.

Він додав, що біржа провела ретельну перевірку перед укладенням угоди, сума якої не розголошується.

Це вже четверта угода криптоплатформи у 2025 році. Раніше Coinbase придбала Spindl (ончейн реклама в криптосфері), команду Iron Fish (блокчейн із фокусом на приватність) та Deribit (платформа криптодеривативів) за $2,9 мільярда — що стало найбільшим придбанням в історії індустрії.

Liquifi надає сервіс, який дозволяє криптопроєктам управляти розподілом токенів після періодів розблокування, відстежувати власників часток та автоматизувати податкові утримання. Платформа позиціює себе як аналог Carta — популярної системи управління приватним капіталом, але адаптованої для криптовалют.

З моменту останнього раунду інвестування у 2022 році, коли Liquifi залучила $5 мільйонів під керівництвом Dragonfly (за участі Кейті Хаун та Балажі Срінівасана), компанія обслуговує провідних гравців у Web3-секторі.

Придбання Liquifi наближає Coinbase до створення комплексної (end-to-end) платформи, яка дозволить супроводжувати криптопроєкти від етапу створення токенів до їхнього лістингу на біржі. Це стратегічний крок у відповідь на моделі «launchpad» конкурентів, таких як Binance та OKX, які отримують прибуток ще до виходу токенів на відкритий ринок.