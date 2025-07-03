У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 19 копійок, а у продажу 9 копійок. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
3 липня 2025, 10:31
Курс валют: долар в банках втратив 19 копійок, євро — 18 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,99 грн. Євро купують за 48,82 грн, а продають за 49,56 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 49,35−49,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,25−49,28 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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