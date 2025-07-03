Солодка, але недешева: українська лохина цьогоріч у 2,6 раза дорожча

В Україні вартість лохини в середньому в 2,6 рази вища, ніж на початку сезону 2024 року. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

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Причина здорожчання

Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди.

Як зазначають аналітики, ще наприкінці минулого тижня українські садівники розпочали збирання врожаю лохини з відкритого ґрунту. Старт цьогорічного сезону затримався приблизно на 10 днів у порівнянні з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена .

У той же час попит на цю ягоду оцінюється на досить високому рівні. Оптові партії лохини з відкритого ґрунту на даний момент надходять у продаж по 300−450 грн/кг.

Зазначається, що більше масово лохина з українських господарств почне надходити у продаж вже з наступного тижня.