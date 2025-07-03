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3 липня 2025, 9:56

Рівень безробіття в Україні в червні зменшився до 12%, а рівень бідності зріс до 25,2%

У червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%. Про це пише Центр економічної стратегії з посиланням на дані Info Sapiens.

У червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни.
Фото: depositphotos

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Що відбувається на ринку праці

Ринок праці України вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни.

Економічний шок початку російського вторгнення спричинив падіння як попиту, так і пропозиції праці — бізнеси не наймали, а люди не подавалися на роботу.

Згодом попит на робочу силу став відновлюватися, але повільно; водночас кількість охочих знайти нову роботу вже влітку 2022 взлетіла і перевищила середні показники 2021 року.

Втім, далі тренди розійшлися: потреба у робочій силі весь час відновлювалася разом з відновленням економіки, а активність шукачів роботи весь час скорочувалася — не в останню чергу через міграцію українців за кордон та мобілізацію до Сил оборони.

Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни.

Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме коливається в межах 80−90% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.

Рівень бідності зростає

Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%.

Впродовж останніх кількох років в Україні спостерігається чіткий тренд на зменшення рівня безробіття, однак рівень бідності залишається відносно стабільним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
3 липня 2025, 10:15
#
Досі ніхто не написав про європейську зарплату…
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
3 липня 2025, 10:49
#
Всегда было интересно, какую зарплату под этим «термином» подразумевают…
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
3 липня 2025, 10:16
#
«частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%.»

Фасованная чарешня какого-то бренда в Сильпо стоит 900 грн за 500 граммов. Это абсурд.

На рынке черешня 180−250 грн за кг. Абрикос 250, нектарин 250 грн. Это Киев. С такими ценами даже с зарплатой $2000−2500 придется экономить.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
3 липня 2025, 10:51
#
Нет, не придётся) Ты просто столько не зарабатываешь!)
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
3 липня 2025, 10:47
#
В Украине уровень бедности растёт и количество автомобилей на душу населения, тоже)
+
+47
Strain
Strain
3 липня 2025, 10:55
#
Люди которые писали эту статью то ли намеренно то ли по незнанию (я думаю первое) не указывают ОСНОВНОЙ факт снижения безработицы — людей забирают на фронт где они либо служат либо погибают. И за частую туда идут как раз безработные или мобилизуют тех у кого нет средств (а значит работы) откупиться/потягаться в суде/получить бронь.
К сожалению радости от снижения безработици ровным счетом 0. Это говорит лишь о том, что фронт продолжает перемалывать людей.

А по поводу экономии на еде — реальная инфляция далека от официальной. Мы становимся всё беднее. Трудоспособное насление уже на низком старте пересечь границу после окончания войны в поисках лучшей жизни. Единственное что пока держит весь этот пузырь — закрытые границы. Как только он лопнет мы получим огромный отток людей, рост числа пенсионеров, нагрузку на ПФ и соответственно нагрузку покрывать пенсии у тех работяг кто остался.

Я верю что лет через 10 после окончания войны ситуация станет кратно лучше. Но до того момента мы потеряем так много что воспролнить утраченное нужно будет десятки лет.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
3 липня 2025, 11:08
#
Иди поплачь!)
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