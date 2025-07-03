Рівень безробіття в Україні в червні зменшився до 12%, а рівень бідності зріс до 25,2%

У червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%. Про це пише Центр економічної стратегії з посиланням на дані Info Sapiens.

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Що відбувається на ринку праці

Ринок праці України вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни.

Економічний шок початку російського вторгнення спричинив падіння як попиту, так і пропозиції праці — бізнеси не наймали, а люди не подавалися на роботу.

Згодом попит на робочу силу став відновлюватися, але повільно; водночас кількість охочих знайти нову роботу вже влітку 2022 взлетіла і перевищила середні показники 2021 року.

Втім, далі тренди розійшлися: потреба у робочій силі весь час відновлювалася разом з відновленням економіки, а активність шукачів роботи весь час скорочувалася — не в останню чергу через міграцію українців за кордон та мобілізацію до Сил оборони.

Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни.

Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме коливається в межах 80−90% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.

Рівень бідності зростає

Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%.

Впродовж останніх кількох років в Україні спостерігається чіткий тренд на зменшення рівня безробіття, однак рівень бідності залишається відносно стабільним.