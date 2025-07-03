У червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%. Про це пише Центр економічної стратегії з посиланням на дані Info Sapiens.
Рівень безробіття в Україні в червні зменшився до 12%, а рівень бідності зріс до 25,2%
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Що відбувається на ринку праці
Ринок праці України вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни.
Економічний шок початку російського вторгнення спричинив падіння як попиту, так і пропозиції праці — бізнеси не наймали, а люди не подавалися на роботу.
Згодом попит на робочу силу став відновлюватися, але повільно; водночас кількість охочих знайти нову роботу вже влітку 2022 взлетіла і перевищила середні показники 2021 року.
Втім, далі тренди розійшлися: потреба у робочій силі весь час відновлювалася разом з відновленням економіки, а активність шукачів роботи весь час скорочувалася — не в останню чергу через міграцію українців за кордон та мобілізацію до Сил оборони.
Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни.
Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме коливається в межах 80−90% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.
Рівень бідності зростає
Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у червні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12% — новий найменший показник від початку повномасштабної війни. Втім, проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у червні 2025 року зріс до 25,2%.
Впродовж останніх кількох років в Україні спостерігається чіткий тренд на зменшення рівня безробіття, однак рівень бідності залишається відносно стабільним.
Коментарі - 7
Фасованная чарешня какого-то бренда в Сильпо стоит 900 грн за 500 граммов. Это абсурд.
На рынке черешня 180−250 грн за кг. Абрикос 250, нектарин 250 грн. Это Киев. С такими ценами даже с зарплатой $2000−2500 придется экономить.
К сожалению радости от снижения безработици ровным счетом 0. Это говорит лишь о том, что фронт продолжает перемалывать людей.
А по поводу экономии на еде — реальная инфляция далека от официальной. Мы становимся всё беднее. Трудоспособное насление уже на низком старте пересечь границу после окончания войны в поисках лучшей жизни. Единственное что пока держит весь этот пузырь — закрытые границы. Как только он лопнет мы получим огромный отток людей, рост числа пенсионеров, нагрузку на ПФ и соответственно нагрузку покрывать пенсии у тех работяг кто остался.
Я верю что лет через 10 после окончания войны ситуация станет кратно лучше. Но до того момента мы потеряем так много что воспролнить утраченное нужно будет десятки лет.