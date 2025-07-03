За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), глобальне виробництво автотранспорту в І кварталі 2025 року склало понад 22,5 млн одиниць, повідомляє «Укравтопром». Це на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
3 липня 2025, 9:37
Світовий автопром набирає обертів: виробництво зросло на 3%, лідирує — Китай
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Найбільше виготовили легкових авто — 16,4 млн од. (+6%). Легкі комерційні автомобілі показали спад до 5,1 млн од. (-4%).
Великих вантажівок зібрали майже 1 млн од. (+1%), а автобусів — 75,8 тис. од. (+12%).
Лідери світового автовиробництва
Лідером світового автовиробництва залишається Китай із результатом 7,56 млн од. (+15%), за ним США — 2,55 млн од. (-7%) та Японія — 2,13 млн од. (+12%). У топ-5 також увійшли Індія (1,7 млн од., +5%) і Німеччина (1,1 млн од., +4%).
Така динаміка свідчить про поступове відновлення глобального автопрому, попри нестабільну економічну ситуацію та виклики у ланцюгах постачання.
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Джерело: Мінфін
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