Світовий автопром набирає обертів: виробництво зросло на 3%, лідирує — Китай

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), глобальне виробництво автотранспорту в І кварталі 2025 року склало понад 22,5 млн одиниць, повідомляє «Укравтопром». Це на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.