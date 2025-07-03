Заволоділи понад 3,6 млн грн: поліція викрила злочинну групу у столичному управлінні Пенсійного фонду

Оперативники Департаменту кіберполіції викрили організовану злочинну групу з-поміж колишніх посадовців столичного управління Пенсійного фонду України та представників низки приватних компаній, причетних до заволодіння бюджетними коштами. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кіберполіції.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що встановило слідство

Слідством встановлено, що впродовж 2020−2023 років через систему публічних закупівель «Прозорро» посадовці організували замовлення робіт, пов’язаних із проведенням капітального ремонту адміністративних будівель Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

В ході розслідування поліцейські задокументували факти суттєвого завищення обсягів виконаних робіт і вартості товарів, зокрема мережевого обладнання, необхідного для функціонування комп’ютерної мережі.

Такі дії членів організованого злочинного угруповання завдали бюджету збитків на загальну суму понад 3,6 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків.

У результаті вилучено чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, печатки підприємств, задіяних у схемі, тендерну документацію, договори з додатками, акти виконаних робіт, платіжні доручення та проектно-кошторисну документацію.

П’ятьом виконавцям та організатору корупційної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів), а також за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі суд розглядає питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.