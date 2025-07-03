Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 023 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 липня 2025, 8:14
Втрати ворога за 2 липня: 1000 російських окупантів та 85 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1023090 (+1000) осіб
- танків — 10986 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22936 (+5) од
- артилерійських систем — 29815 (+21) од
- РСЗВ — 1427 (+0) од
- засоби ППО — 1191 (+0) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43098 (+85)
- крилаті ракети — 3436 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 53887 (+101)
- спеціальна техніка — 3922 (+1)
Джерело: Мінфін
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