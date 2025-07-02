Політика Трампа може зруйнувати ключові економічні показники США — The Economist

Політика президента США Дональда Трампа, зокрема масові скорочення персоналу та недофінансування державних статистичних агентств, загрожує достовірності ключових макроекономічних індикаторів, включно з індексом споживчих цін (CPI). Це ускладнює об'єктивне розуміння стану найбільшої економіки світу. Про це пише видання The Economist.

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Система збору даних під загрозою

Головною проблемою є скорочення фінансування та кадрів у Бюро статистики праці США (BLS) та суміжних агентствах. Це вже призвело до конкретних наслідків:

BLS припинило збирати дані в кількох містах, а до серпня 2025 року планується скасувати публікацію цін виробників за 350 індексами у 34 галузях.

Рівень відповідей громадян на опитування, що є основою для розрахунку інфляції, впав з 93% до пандемії до 67% зараз.

За оцінками, три ключові статистичні агентства працюють лише на 60% від потреби через звільнення та зупинку найму.

Зростання частки «умовних» даних

Через брак реальних даних BLS змушене дедалі частіше використовувати «умовні» або «заміщені» дані — тобто інформацію зі схожих товарів або інших регіонів. Якщо раніше частка таких замін становила близько 8%, то у квітні-травні 2025 року вона злетіла до 30%.

Це створює серйозні ризики: занижена інфляція може призвести до скорочення соціальних виплат для мільйонів американців, а завищена — спровокувати необґрунтоване підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою. Проєкт бюджету Трампа передбачає подальше скорочення фінансування BLS на 8%, що, на думку аналітиків, лише погіршить ситуацію.

Масові скорочення в державному та техсекторах

Проблема в статистичних відомствах є частиною ширшої тенденції. В рамках ініціативи Департаменту ефективності держуправління (DOGE) з початку року було звільнено понад 61 тисячу держслужбовців. Паралельно у технологічному секторі за перше півріччя 2025 року було скорочено майже 64 тисячі працівників у 150 компаніях, зокрема в Google, Intel, Microsoft та Amazon.

Чому це важливо

Руйнування системи збору об'єктивних даних — це удар по «нервовій системі» економіки. Коли держава, бізнес та інвестори починають працювати «наосліп», не маючи достовірної інформації, це неминуче призводить до помилкових рішень та економічного хаосу.

Ця ситуація виходить за межі звичайного скорочення бюджету. Вона відображає політичну тенденцію, спрямовану на ослаблення експертних та бюрократичних інституцій під гаслами «підвищення ефективності».

Для всього світу втрата довіри до американської статистики є системним ризиком. Глобальні фінансові ринки побудовані на припущенні, що дані з найбільшої економіки світу є надійними. Якщо цей фундамент похитнеться, це спровокує величезну невизначеність, збільшить ризик-премії для інвесторів та може дестабілізувати світову торгівлю та фінанси.