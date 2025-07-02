До закриття міжбанку, 2 липня, курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
2 липня 2025, 17:27
Курс валют: долар та євро різко подешевшали на міжбанку
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Відкриття 2 липня
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Закриття 2 липня
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Зміни
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41,85/41,88
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41,72/41,76
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13/12
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49,31/49,33
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49,06/49,10
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25/23
Середній курс на готівковому ринку: 41,52−42,07 грн/долар, 49,00−49,70 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 49,36−49,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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