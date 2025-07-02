Проблема з двигуном: популярні моделі Nissan і Infiniti відкликають у США

Японський автовиробник Nissan відкликає у Сполучених Штатах 443 899 транспортних засобів через дефект у двигуні. Про це повідомляє Reuters.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявила, що компанія виявила потенційний виробничий дефект у деяких компонентах двигуна, який може спричинити його пошкодження або повну відмову, що підвищує ризик аварії.

Які моделі відкликають

Під відкликання підпадають деякі моделі Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 та QX55 певних модельних років.

За оцінками, лише близько 1,2% цих авто мають виявлений дефект. Загалом — це 443 899 авто.

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