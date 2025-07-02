Гривня відскочила від історичного мінімуму у парі з євро: НБУ встановив курси на четвер

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 3 липня, зафіксувавши зміцнення гривні щодо євро після досягнення нового історичного мінімуму днем раніше. Курс долара при цьому майже не змінився. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора.

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Корекція курсу євро

Офіційний курс гривні до євро на четвер встановлено на рівні 49,1328 грн/€. Це на 26 копійок нижче, ніж у середу. Нагадаємо, що 2 липня, офіційний курс європейської валюти сягнув нового історичного максимуму — 49,4093 грн/€.

Стабільність долара

Щодо долара США гривня залишилася практично стабільною. Офіційний курс на четвер встановлено на позначці 41,8116 грн/$, що лише мінімально відрізняється від курсу середи (41,8191 грн/$).

Поточний курс долара все ще залишається нижчим за абсолютний історичний максимум, який було зафіксовано 13 січня 2025 року на рівні 42,2841 грн/$.

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