НБУ перерахував на потреби оборони майже 295 млн грн

Станом на 1 липня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 1,4 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 168,1 млн грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 66,5 млрд грн в еквіваленті. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Звідки надходили кошти

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 45,3 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 65,3 млрд грн (у червні 2025 року — майже 295 млн грн).

Нагадаємо

що переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.