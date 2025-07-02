Частка децентралізованих криптобірж на ринку сягнула рекордних 29%

У червні частка обсягу торгів на децентралізованих криптовалютних біржах (DEX) досягла нового історичного рекорду, склавши 29% відносно централізованих бірж (CEX). Це відбулося на тлі падіння спотової активності на централізованих платформах до найнижчого рівня за останні дев'ять місяців. Про це повідомляє видання The Block.

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Зміна ринкових часток у цифрах

За підсумками червня, обсяг спотових торгів на централізованих біржах, таких як Binance чи Coinbase, впав до $1,07 трлн, порівняно з $1,47 трлн у попередньому місяці. Водночас аналогічний показник на децентралізованих платформах, як-от Uniswap, зріс до $390 млрд.

Саме співвідношення цих обсягів і призвело до рекордної частки DEX у 29% на спотовому ринку. Крім того, на ринку ф'ючерсів частка децентралізованих платформ також встановила новий рекорд, хоча й скромніший — 8%.

Причини зростання популярності DEX

Аналітики пояснюють зростання частки DEX кількома факторами. Інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю вважає, що ключову роль відіграють нижчі комісії та втрата довіри користувачів до централізованих платформ після низки гучних банкрутств.

Аналітик Presto Research Мін Юнг додає, що зростання зумовлене успіхом нових платформ, як-от Hyperliquid, та появою більшої кількості DEX із кращим та зручнішим для користувача інтерфейсом.

Роль «полювання за аірдропами»

Водночас експерти закликають до стриманої оцінки цих цифр. Мін Юнг зазначає, що значна частина активності на децентралізованих біржах може бути неорганічною.

«Очевидно, що значна частина цієї активності пов’язана з трейдерами, які прагнуть отримати аірдропи та бали», — пояснив він.

Це означає, що багато користувачів активно торгують на нових платформах не стільки з метою отримання прибутку від торгівлі, скільки в надії отримати безкоштовну роздачу токенів (аірдроп) від цих проєктів у майбутньому.

Що таке DEX та CEX і в чому їхня головна відмінність

Криптовалютні біржі поділяються на два основні типи:

CEX (Centralized Exchange / Централізована біржа): Це компанія, яка виступає як довірений посередник у торгівлі. Користувачі вносять свої кошти на гаманці, що належать біржі (наприклад, Binance, Coinbase,Bybit). Біржа контролює активи клієнтів, керує книгою ордерів та забезпечує швидкість операцій. Головний недолік — користувач змушений довіряти свої гроші третій стороні, що несе ризики у разі злому чи банкрутства біржі (як це було з FTX).

DEX (Decentralized Exchange / Децентралізована біржа): Це не компанія, а протокол — набір смарт-контрактів, що працюють на блокчейні (наприклад, Uniswap). Користувачі торгують напряму зі своїх власних гаманців, ніколи не передаючи контроль над своїми приватними ключами та активами третій стороні. Це відповідає головному принципу криптовалют «твої ключі — твої монети». Торгівля на DEX є більш безпечною з точки зору зберігання коштів, але може бути повільнішою або дорожчою через комісії блокчейну.

Чому це важливо

Зростання частки DEX є одним із найважливіших трендів у криптоіндустрії, який відображає ідеологічний рух у бік децентралізації та самостійного зберігання активів. Ця тенденція значно посилилася після краху великих централізованих бірж, що навчило багатьох інвесторів гіркого уроку про ризики довіри до посередників.

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