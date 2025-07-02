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2 липня 2025, 17:44

Суд у США оштрафував Google на $314 млн за незаконне збирання даних користувачів

Каліфорнійський суд присяжних ухвалив, що Google має виплатити $314 млн у справі про незаконне використання інтернет-трафіку користувачів Android для збору інформації без їх відома, повідомляє Bloomberg.

Каліфорнійський суд присяжних ухвалив, що Google має виплатити $314 млн у справі про незаконне використання інтернет-трафіку користувачів Android для збору інформації без їх відома, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПозивачі стверджували, що Alphabet inc., материнська компанія Google, програмувала Android так, що за відключеного Wi-Fi дані направлялися на сервери Google без відома власників телефонів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Позивачі стверджували, що Alphabet inc., материнська компанія Google, програмувала Android так, що за відключеного Wi-Fi дані направлялися на сервери Google без відома власників телефонів. Таким чином, витрачався абонентський трафік, за який заплатили користувачі.

Отриману інформацію Google використовувала з корпоративною метою: для створення таргетованої реклами або модифікації своїх картографічних платформ, йдеться в позові.

Представник компанії з винесеним рішенням не погодився та обіцяв незабаром його оскаржити.

За його словами, передача даних, згадана у справі, вимагає трафіку менше, ніж необхідно для відправки однієї фотографії, а користувачі самі дозволяють подібні операції, коли знайомляться з угодою користувача.

Груповий позов було подано у 2019 році від імені мешканців Каліфорнії, рішення у справі було винесено 1 липня 2025-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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