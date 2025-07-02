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2 липня 2025, 17:07

Оренда за 6 тисяч гривень: в Україні запускають фонд муніципального орендного житла

Сьогодні, 2 липня, Кабінет міністрів дає старт експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні, 2 липня, Кабінет міністрів дає старт експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла.
Фото: pixabay.com

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За його словами, громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес.

Хто отримає муніципальне житло

Насамперед муніципальне житло отримають:

  • ветерани,
  • рідні загиблих захисників,
  • військовослужбовці,
  • ВПО,
  • діти-сироти,
  • вчителі,
  • лікарі,
  • комунальники.

Критерії

Шмигаль зазначив, що чітко визначаються критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла.

Нормою буде метраж 40 м² на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою.
Орендна плата

Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн.

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком», — підкреслив прем'єр.

Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

«Також завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця — громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова — 540 млн грн. Ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи», — додав Шмигаль.

Нагадаємо

За даними Держстату, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні у травні 2025 року становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 липня 2025, 19:14
#
Це все на папері.
А по факту будуть жити родичі родичів керівництва громад.
Або взагалі будуть перездавати неофіційно з націнкою
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