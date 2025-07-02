Вхід за 50$, вихід на яхті? Аналітики розкривають 4 криптовалюти, які можуть злетіти влітку 2025

Уявіть, що до літа 2025 року ви перетворите скромні 50 доларів на ціле багатство. Аналітики визначили чотири криптовалюти, які потенційно можуть зрости на неймовірні 50 000% протягом наступних двох років. У цій статті ми розповімо про ці цифрові активи та розглянемо, чому вони можуть бути готові до такого надзвичайного зростання.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ показав стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а наступний етап повинен підняти її до 0,005 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 14 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують нагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують нагороду за свою відданість у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Hyperliquid (HYPE)

Джерело: TradingView

Hyperliquid (HYPE) продемонстрував вражаючий ріст за останні шість місяців, з підвищенням ціни на 47,83%. За останній місяць він піднявся на 18,97%, а цього тижня зріс на 1,70%. Наразі його ціна коливається між 35,39 та 41,98 доларами, що свідчить про стабільне зростання та певну волатильність.

Технічні індикатори вказують на потенційний висхідний рух. 10-денна проста ковзна середня становить 39,25 долара, що трохи вище за 100-денну середню в 38,21 долара, що свідчить про позитивний короткостроковий імпульс. Індекс відносної сили (RSI) становить 40,44, що вказує на те, що HYPE не є перекупленим і може мати потенціал для зростання. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 14,41, що означає, що монета є перепроданою, що може призвести до відскоку ціни. Рівень MACD -0,1905 вказує на можливу зміну динаміки.

Якщо HYPE продовжить свій висхідний тренд, він може протестувати найближчий рівень опору на рівні 44,21 долара. Пробиття цього рівня може призвести до зростання ціни до другого опору на рівні 50,80 долара, що становить приблизно 20%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 31,03 долара, і якщо вона не втримається, ціна може впасти до другої підтримки на рівні 24,44 долара. Інвестори будуть уважно стежити за цими рівнями.

Pi Network і (PI)

Джерело: TradingView

Токен Pi Network (PI) протягом останніх місяців рухався по низхідній траєкторії. За останній тиждень його ціна впала майже на 9%, а за останній місяць — приблизно на 24%. Якщо подивитися на піврічну картину, PI продемонстрував значне падіння майже на 30%, що підкреслює стійку ведмежу тенденцію.

Зараз PI торгується в діапазоні від 0,46 до 0,64 долара і коливається близько найближчого рівня підтримки в 0,39 долара. Індекс відносної сили (RSI) становить 34,30, що вказує на наближення токена до зони перепроданості, яка іноді передує бичачому розвороту. Рівень MACD (Moving Average Convergence Divergence) є дещо негативним (-0,0070), що вказує на потенційне продовження тиску вниз. 10-денна та 100-денна прості ковзні середні складають 0,50 та 0,53 долара відповідно, що свідчить про низьку волатильність у коротко- та середньостроковій перспективі.

Щоб ціна сигналізувала про потенційне відновлення, PI повинен перевищити найближчий рівень опору в 0,74 долара, що означатиме зростання приблизно на 35% від поточної середньої ціни. Пробиття другого рівня опору на рівні 0,91 долара може свідчити про посилення бичачого імпульсу. І навпаки, падіння нижче найближчої підтримки на рівні 0,39 долара може призвести до тестування другої підтримки на рівні 0,22 долара, що означатиме подальше зниження приблизно на 43%. Трейдери уважно стежать за цими ключовими рівнями як індикаторами майбутнього напрямку руху монети.

Ondo (ONDO)

Джерело: TradingView

Ondo (ONDO) переживає складний період на ринку криптовалют. За останні шість місяців його ціна впала на 48,32%. За останній місяць вона знизилася на 9,29%, стабілізувавшись в діапазоні від 0,69 до 0,84 долара. Минулий тиждень показав незначні зміни, з невеликим зниженням на 0,14%.

Технічні індикатори вказують на те, що ONDO може бути перепроданою. Індекс відносної сили (RSI) становить 39,03, а стохастичний осцилятор — 12,34. Обидва значення нижчі за типові орієнтири, що вказує на можливе розвороту. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні знаходяться на рівні 0,76 долара, що вказує на консолідацію ціни.

У перспективі найближчий рівень опору становить 0,90 долара. Якщо ONDO проб'є цю позначку, він може досягти другого опору на рівні 1,05 долара, що означатиме зростання на понад 20%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 0,60 долара. Падіння нижче цієї позначки може призвести до другого рівня підтримки на рівні 0,45 долара, що означатиме падіння приблизно на 35%. Рівень MACD є негативним і становить -0,0037, що вказує на можливе продовження низхідного імпульсу. Інвестори стежать за цими рівнями, щоб побачити, куди рухатиметься ONDO далі.

Висновок

Хоча HYPE, PI і ONDO є багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об'єднує шанувальників спорту в унікальну мем-монету, прагнучи зростання завдяки екосистемі, керованій спільнотою.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse