Долар залишається під тиском біля багаторічних мінімумів в очікуванні даних з ринку праці США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2025, 15:12

Долар залишається під тиском біля багаторічних мінімумів в очікуванні даних з ринку праці США

Долар США у середу продемонстрував незначне зростання, однак продовжує торгуватися поблизу багаторічних мінімумів. Валюта перебуває під тиском через очікування пом'якшення монетарної політики ФРС та занепокоєння щодо зростання державного боргу США після ухвалення Сенатом масштабного фіскального законопроєкту. Про це у середу, 2 липня, пише investing.com.

Долар США у середу продемонстрував незначне зростання, однак продовжує торгуватися поблизу багаторічних мінімумів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск на долар: політика та економіка

Індекс долара, що відстежує його курс до кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 95,512, залишаючись біля найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Тиск на американську валюту посилився після того, як контрольований республіканцями Сенат США ухвалив податково-бюджетний законопроєкт президента Трампа, що може збільшити національний борг на $3,3 трлн. Також негативно на долар впливають постійні заяви Трампа на адресу голови ФРС Джерома Пауелла, що ставить під сумнів незалежність центробанку.

Сам Пауелл зберігає обережний тон, наголошуючи на залежність політики ФРС від економічних даних. Аналітики зазначили, що оскільки він не виключив зниження ставки в липні, слабкі дані з ринку праці можуть дати ринкам привід очікувати на пом'якшення вже цього місяця. Трейдери очікують на публікацію звіту про зайнятість у приватному секторі пізніше в середу та на ключовий звіт з ринку праці в четвер.

Євро на максимумах, але залежить від долара

На європейських ринках курс пари EUR/USD дещо знизився до 1,1778, проте залишається поблизу найвищого рівня з вересня 2021 року. За даними LSEG, єдина європейська валюта продемонструвала найсильніші показники за перше півріччя за всю свою історію.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що зміцнення євро є відображенням як ринкових умов, так і сили економіки єврозони. Хоча ЄЦБ минулого місяця знизив ставки, він дав зрозуміти, що, ймовірно, зробить паузу на наступному засіданні, що аналітики розцінили як «яструбиний» сигнал. Тим не менш, експерти вважають, що динаміка EUR/USD все ще значною мірою визначається доларом, і в разі виходу слабких даних по зайнятості в США курс може підскочити до 1,20.

Фунт та єна: локальні фактори

Британський фунт (GBP/USD) знизився на 0,3% до 1,3709, відійшовши від максимумів, востаннє бачених у жовтні 2021 року. Валюта постраждала через політичні труднощі, з якими зіткнулася правляча Лейбористська партія.

В Азії японська єна дещо ослабла до долара (USD/JPY зріс на 0,3% до 143,83), а китайський юань залишався стабільним.

Чому це важливо

Ослаблення долара США є центральною темою на світових фінансових ринках наразі, що є значним розворотом після кількох років його домінування. На ринку сформувався потужний наратив про те, що економіка США стикається з «токсичною» комбінацією факторів: безвідповідальною бюджетною політикою (збільшення боргу) та очікуванням пом'якшення монетарної політики (зниження ставок ФРС). Історично таке поєднання є рецептом для ослаблення валюти.

Сила євро в цій ситуації є значною мірою дзеркальним відображенням слабкості долара. Хоча ЄЦБ також знижує ставки, ринок вважає, що ФРС буде діяти агресивніше, а фіскальний стан США є гіршим. Тому інвестори продають долари та купують євро.

Майбутні дані з ринку праці США є критично важливими. Якщо вони виявляться слабкими, це підтвердить очікування ринку щодо зниження ставок ФРС і може спровокувати наступну хвилю розпродажу долара та подальше зростання євро та інших світових валют.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами