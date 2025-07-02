Долар залишається під тиском біля багаторічних мінімумів в очікуванні даних з ринку праці США

Долар США у середу продемонстрував незначне зростання, однак продовжує торгуватися поблизу багаторічних мінімумів. Валюта перебуває під тиском через очікування пом'якшення монетарної політики ФРС та занепокоєння щодо зростання державного боргу США після ухвалення Сенатом масштабного фіскального законопроєкту. Про це у середу, 2 липня, пише investing.com.

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Тиск на долар: політика та економіка

Індекс долара, що відстежує його курс до кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 95,512, залишаючись біля найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Тиск на американську валюту посилився після того, як контрольований республіканцями Сенат США ухвалив податково-бюджетний законопроєкт президента Трампа, що може збільшити національний борг на $3,3 трлн. Також негативно на долар впливають постійні заяви Трампа на адресу голови ФРС Джерома Пауелла, що ставить під сумнів незалежність центробанку.

Сам Пауелл зберігає обережний тон, наголошуючи на залежність політики ФРС від економічних даних. Аналітики зазначили, що оскільки він не виключив зниження ставки в липні, слабкі дані з ринку праці можуть дати ринкам привід очікувати на пом'якшення вже цього місяця. Трейдери очікують на публікацію звіту про зайнятість у приватному секторі пізніше в середу та на ключовий звіт з ринку праці в четвер.

Євро на максимумах, але залежить від долара

На європейських ринках курс пари EUR/USD дещо знизився до 1,1778, проте залишається поблизу найвищого рівня з вересня 2021 року. За даними LSEG, єдина європейська валюта продемонструвала найсильніші показники за перше півріччя за всю свою історію.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що зміцнення євро є відображенням як ринкових умов, так і сили економіки єврозони. Хоча ЄЦБ минулого місяця знизив ставки, він дав зрозуміти, що, ймовірно, зробить паузу на наступному засіданні, що аналітики розцінили як «яструбиний» сигнал. Тим не менш, експерти вважають, що динаміка EUR/USD все ще значною мірою визначається доларом, і в разі виходу слабких даних по зайнятості в США курс може підскочити до 1,20.

Фунт та єна: локальні фактори

Британський фунт (GBP/USD) знизився на 0,3% до 1,3709, відійшовши від максимумів, востаннє бачених у жовтні 2021 року. Валюта постраждала через політичні труднощі, з якими зіткнулася правляча Лейбористська партія.

В Азії японська єна дещо ослабла до долара (USD/JPY зріс на 0,3% до 143,83), а китайський юань залишався стабільним.

Чому це важливо

Ослаблення долара США є центральною темою на світових фінансових ринках наразі, що є значним розворотом після кількох років його домінування. На ринку сформувався потужний наратив про те, що економіка США стикається з «токсичною» комбінацією факторів: безвідповідальною бюджетною політикою (збільшення боргу) та очікуванням пом'якшення монетарної політики (зниження ставок ФРС). Історично таке поєднання є рецептом для ослаблення валюти.

Сила євро в цій ситуації є значною мірою дзеркальним відображенням слабкості долара. Хоча ЄЦБ також знижує ставки, ринок вважає, що ФРС буде діяти агресивніше, а фіскальний стан США є гіршим. Тому інвестори продають долари та купують євро.

Майбутні дані з ринку праці США є критично важливими. Якщо вони виявляться слабкими, це підтвердить очікування ринку щодо зниження ставок ФРС і може спровокувати наступну хвилю розпродажу долара та подальше зростання євро та інших світових валют.

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