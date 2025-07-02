Geely повідомила про рекордні продажі у першому кварталі

У першому півріччі 2025 року Geely Automobile реалізувала 1 409 180 авто, повідомили у компанії, що на 47% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і найвищий шестимісячний обсяг в історії компанії. Про це повідомляє Укравтопром.

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Транспортні засоби на нових джерелах енергії (NEV), в тому числі під брендами Geely, Lynk & Co і Zeekr, склали 725 151 од., що на 126% більше, ніж у попередньому році, завдяки чому рівень проникнення NEV перевищив 52%.

Натхненна такими високими показниками, компанія підвищила цільовий показник продажів на 2025 рік з 2,71 млн до 3 млн од.

В цьому році Geely планує запустити дев'ять нових моделей NEV: чотири під брендом Galaxy, три від Zeekr, і дві від Lynk & Co.

NEV

Авто на нових джерелах енергії (NEV, New Energy Vehicle) — це загальний термін, який використовується переважно в Китаї для позначення транспортних засобів, що використовують альтернативні до традиційного бензину або дизеля джерела енергії.

До NEV відносяться:

Електромобілі (BEV, Battery Electric Vehicles);

Гібриди з можливістю підзарядки (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles);

Водневі авто (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicles).

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