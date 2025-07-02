Авторинок України: які марки та моделі обирали українці у червні

Впродовж червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків. У порівнянні з червнем 2024 року маємо зростання обсягів на 16%; коли рівняти цьогорічний червень до травня — отримуємо мінус 9,9%. Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку.

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Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 5868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (161 шт.).

Топ-10 виробників за підсумками червня

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Renault. Ось Топ-10 виробників за підсумками червня поточного року:

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (79 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) Toyota RAV4 (17 шт.) та Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.), та інші подібні легкові автомобілі у кількостях що не перевищують десяти машин.

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: лідирують бензинові версії з часткою 34,9%.

Друга позиція — в електромобілів (для тих, хто досі сумнівається у їхніх шансах на майбутнє) — 23,2%, яка зросла за місяць на 4,5% п.п. Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з 23% у сегменті, дизельні привернули увагу лише 18,7% покупців. І зовсім скромні 0,2% дістались легковикам з ГБО.