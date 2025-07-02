Швеція виділяє понад 590 мільйонів гривень на посилення кібербезпеки України

Шведське агентство з міжнародного розвитку (Sida) надає новий пакет допомоги — 135 млн шведських крон (близько 593 млн грн) для зміцнення кіберстійкості України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Деталі

Фінансування Sida дасть змогу реалізувати низку критично важливих проєктів, зокрема оновлення ІТ-інфраструктури, підвищення захисту електронної пошти та застосунків, а також навчання співробітників ключових державних установ. Проєкти обрали за допомогою онлайн-платформи Каталог.

Фінансування Sida надходитиме через Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) — урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Фінансування надається через Талліннський механізм — міжнародну ініціативу, яка допомагає зміцнити кіберзахист України завдяки скоординованій підтримці від країн-партнерів.

Талліннський механізм об'єднує 11 країн: Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Нідерланди, Німеччину, Польщу, США, Францію та Швецію. ЄС, НАТО і Світовий банк беруть участь як спостерігачі. Співголовами ініціативи нині є Франція та Швеція.

Нагадаємо

Наприкінці 2024 року українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Через неї тимчасово припинили роботу десятки реєстрів, які перебувають у віданні Міністерства юстиції.

Зокрема, йдеться про реєстр актів цивільного стану громадян, реєстри довіреностей та боржників, а також Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП. Крім того, було порушено роботу сервісів у застосунку «Дія».