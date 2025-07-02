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2 липня 2025, 13:00

àбанк спільно з Anthurium Energy уклав партнерську програму для бізнесу, що прагне енергонезалежності

àbank та Anthurium energy запустили спільну програму для бізнесу: встановлення сонячних електростанцій «під ключ» з фінансовою підтримкою. Ця програма відкриває для бізнесу шлях до сонячної енергії — без зайвих витрат і складних процедур.

Тепер підприємства по всій Україні можуть легко перейти на сонячну енергію — із комплексним рішенням та доступним кредитуванням від àbankу:

  • Ставка: від 0,01% річних;

  • Аванс: від 0%;

  • Сума кредиту: від 200 000 до 5 000 000 грн;

  • Строк: до 12 місяців (або до 60 місяців — за іншими спеціальними пільговими умовами в поєднанні).

«Ми прагнемо, щоб кожен підприємець мав змогу впроваджувати сучасні енергорішення без зайвих витрат та складних умов. Тому ми розширюємо для вас коло партнерів, разом із Anthurium energy ми будуємо стабільність вашого бізнесу на сонячній енергії», — зазначає Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого і середнього бізнесу.

Як скористатися програмою:

1️⃣ Оберіть рішення на anthurium.energy;

2️⃣ Подайте заявку на сайті банку;

3️⃣ Підпишіть угоду — і почніть користуватися сонячною енергією без переплат!

àbank і Anthurium energy — запускаємо сонце для вашого бізнесу.

Долучайтеся вже сьогодні та інвестуйте у свою енергонезалежність.

Джерело: Мінфін
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