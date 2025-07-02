БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку у доведені до неплатоспроможності фінустанови та завдання вкладникам й кредиторам матеріальної шкоди у розмірі близько 600 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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«Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів», — йдеться у повідомленні БЕБ, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.

Крім того, підозрювані вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекціїбанку до актів ревізії, а також подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.