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2 липня 2025, 11:37

Криптобіржа Bybit запустила ліцензовану платформу для користувачів з Європи

Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж,Bybit, оголосила про офіційний запуск сайту Bybit.eu — окремої платформи, розробленої ексклюзивно для користувачів з Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Платформа отримала повну ліцензію постачальника послуг криптоактивів відповідно до нового європейського законодавства MiCA. Про це у середу, 2 липня, йдеться у пресрелізі компанії, передає Chainwire.

Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, Bybit, оголосила про офіційний запуск сайту Bybit.eu — окремої платформи, розробленої ексклюзивно для користувачів з Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

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Відповідність європейським стандартам

Нова компанія Bybit EU GmbH, зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), вже використала механізм «паспортизації» своєї ліцензії MiCA для 29 країн ЄЕЗ. Це надає понад 450 мільйонам європейців доступ до регульованих криптовалютних послуг на єдиній платформі.

Можливості та послуги нової платформи

Користувачам Bybit.eu будуть доступні брокерська платформа з глибокою ліквідністю, локалізований клієнтський сервіс основними європейськими мовами та цілодобова багатомовна підтримка. Також передбачено VIP-менеджмент для трейдерів з великими обсягами.

Bybit EU GmbH має ліцензію на надання таких послуг, як зберігання та адміністрування криптоактивів, обмін криптовалют на фіатні гроші та на інші криптовалюти, а також послуги з переказу криптоактивів. При цьому компанія наголошує, що вона не є оператором торгової платформи та не надає інвестиційних порад.

Що таке MiCA

MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) — це комплексний звід правил, розроблений Європейським Союзом для регулювання ринку криптовалют. Це перша у світі велика економічна зона, що запровадила настільки всеосяжне законодавство для криптоіндустрії.

Основні цілі MiCAR:

  • Захист споживачів: Встановлення жорстких вимог до емітентів стейблкоїнів (наприклад, щодо наявності резервів) та до постачальників криптопослуг.
  • Цілісність ринку: Запобігання ринковій маніпуляції та інсайдерській торгівлі.
  • Створення єдиного ринку: MiCAR вводить єдині правила для всього ЄС. Це дозволяє компаніям, що отримали ліцензію в одній країні ЄС (наприклад, Bybit в Австрії), надавати послуги в інших країнах блоку без необхідності отримувати окремі дозволи. Цей механізм називається «паспортизацією».
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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