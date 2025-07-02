Біткоїн зріс на 30% у другому кварталі, Circle подала заявку на ліцензію трастового банку: що нового

Біткоїн додав 30% за підсумками другого кварталу

Другий квартал 2025 року виявився прибутковим для криптовалют з найбільшою капіталізацією. Біткоїн подорожчав майже на 30%, Ethereum — на 36%. Про це свідчать дані Coinglass.

У червні динаміка сповільнилась: BTC додав 2,5%, ETH — 1,5%.

29 червня біткоїн оновив двотижневий максимум на рівні $108 500. На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $107 000.

Губернаторка Аризони заблокувала ще один законопроєкт про біткоїн-резерв

Губернаторка штату Аризона Кеті Хоббс наклала вето на законопроєкт HB 2324. Він передбачає створення біткоїн-резерву з конфіскованих активів.

У травні 2025 року HB 2324 не пройшов остаточне читання в нижній палаті. Сенат Аризони повторно схвалив його наприкінці червня. Пізніше ініціативу також підтримала Палата представників.

Законопроєкт передбачає створення криптовалютного резерву з конфіскованих активів під управлінням казначейства штату. У разі схвалення білля відомство також отримало б можливість інвестувати і реінвестувати ці кошти.

«Цей білль позбавляє місцеві правоохоронні органи стимулу співпрацювати зі штатом у питаннях конфіскації цифрових активів, оскільки він виводить заарештовані активи з-під місцевої юрисдикції», — пояснила вона у супровідному листі.

Позиція Хоббс і її останнє рішення викликали критику в спільноті, особливо на тлі законодавчих ініціатив в інших штатах. Зокрема, в Техасі губернатор підписав законопроєкт про створення біткоїн-резерву.

Circle подала заявку на ліцензію трастового банку в США

Емітент стейблкоїна USDC компанія Circle подала запит на отримання ліцензії національного трастового банку до Управління контролера грошового обігу США (OCC). Про це повідомляє Reuters.

Ліцензія дозволить Circle напряму зберігати резерви USDC і надавати кастодіальні послуги інституційним клієнтам. При цьому компанія не зможе приймати готівкові депозити або надавати кредити.

«Circle давно прагне до найвищих стандартів довіри, прозорості, управління і відповідності. Стати публічною компанією — важливий етап. Стати національною трастовою компанією — логічне продовження цього шляху», — заявив CEO Circle Джеремі Аллейр.

За його словами, нова структура відповідатиме за управління резервами стейблкоїна, хоча частина активів і надалі зберігатиметься у великих банках.

Крім того, компанія планує розвивати кастодіальні послуги для токенізованих фінансових активів — акцій, облігацій та інших інструментів, представлених у вигляді токенів на блокчейні.

«Якщо нам вдасться отримати статус національного трасту, це створить основу для того, щоб провідні світові інституції могли з упевненістю розвивати нові фінансові сервіси», — додав Аллеєр.

На момент публікації акції Circle (CRCL) торгуються на рівні $181. За останній тиждень папери втратили близько 30% вартості.

Біткоїн-резерви MARA наблизилися до позначки в 50 000 BTC за підсумком червня

Публічна майнінгова компанія MARA Holdings впритул наблизилася до рубежу в 50 000 BTC, завершивши червень 2025 року з балансом у 49 940 BTC, згідно зі звітом майнера. На момент написання новини цей обсяг активу оцінюють у $5,4 млрд.

Це робить MARA другим найбільшим власником біткоїна серед публічних компаній після Strategy.

Фірма повідомила, що 15 534 BTC зі згаданого обсягу перебувають у заставі або розміщені на керованих рахунках в інтересах бізнесу. У червні MARA не продавала видобуті біткоїни, підкресливши прихильність до стратегії накопичення. За словами CEO компанії Фреда Тіля, цей результат — наслідок «дисциплінованого підходу до придбання біткоїна як через майнінг, так і шляхом стратегічних покупок».

Проте операційні показники за місяць погіршилися. У червні MARA видобула 211 блоків, що на 25% менше, ніж у травні 2025 року. Це пояснюється погодними обмеженнями та необхідністю тимчасово перемістити старе обладнання на об'єкт Garden City через наслідки шторму.

Попри це, компанія зберігає поставлені раніше цілі. До кінця року вона має намір довести хешрейт до 75 EH/s, що на 40% перевищує показники на кінець 2024 року. MARA продовжує нарощувати інфраструктуру, прагнучи зберегти лідерство серед публічних майнерів, зазначено у звіті.

«Ми раді наблизитися до позначки в 50 000 BTC, що є свідченням масштабу діяльності компанії та сили нашої стратегії», — заявив Тіль.