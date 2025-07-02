Курс валют: долар в банках дешевшає, а євро знову подорожчало

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу додав 5 копійок. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,10 грн. Євро купують за 48,98 грн, а продають за 49,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,64−41,70, євро — 49,40−49,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,85−41,88 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,31−49,33 грн/євро.

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