У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем — до понад 237 тис. МВт-год, йдеться в моніторингу ExPro Electricity.
2 липня 2025, 10:07
Україна збільшила експорт електроенергії в червні в 2,5 рази
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Як змінися експорт
За місяць найбільше зріс експорт до Угорщини — з 34 до 122 тис. МВт-год. Загалом, поставки зросли за усіма напрямами.
У червні 2024 р. експорт електроенергії був відсутній.
Імпорт електроенергії зріс на 5%, у порівнянні з травнем, — до 203,8 тис. МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини, за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) — скоротились.
У порівнянні з червнем 2024 р., імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази.
Джерело: Мінфін
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