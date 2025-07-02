«Молочка»у червні подорожчала в середньому на 2,9%

В Україні станом на початок липня зросли роздрібні ціни на більшість молочних продуктів, нині вони значно вищі, ніж торік. Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

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Як змінилися ціни

За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир «Сулугуні».

«Ціни на інші молочні продукти споживчого кошика або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%», — зауважили аналітики.

Станом на 1 липня пастеризоване питне молоко у пляшці в середньому коштувало 63,81 грн/кг (+0,3% до попереднього місяця та +24% до минулого року).

Також здорожчав кефір жирністю 2,5% в плівці — до 55,54 грн/кг, що на 1% дорожче проти травня та на 17% більше, ніж торік. Ціна на сметану в стаканах жирністю 15% становила у середньому 191,13 грн/кг (+2% та +37% відповідно).

Щодо питного йогурта в пластикових пляшках, то його середня ціна вартість у червні становила 116,44 грн/кг, що на 1,9% більше проти попереднього місяця та на 25% більше до минулорічної ціни.

Кілограм вершкового масла жирністю 72,5−73% вітчизняного виробництва в середньому коштував 584,82 рн (+1,9% та +39% відповідно).

Проти травня зросла вартість багатьох твердих сирів, однак ціна на сир «Український» жирністю 50% на полицях супермаркетів зменшилась на 0,3%, продукт у середньому коштує 578,09 грн/кг (хоча це +29% до минулого року).

Також здорожчали сири «Маасдам» жирністю 45% — до 709,65 грн/кг (+3% та +33% відповідно) та «Голландський» жирністю 45% вітчизняного виробництва — до 590,64 грн/кг (+2% та +31%).

У червні проти попереднього місяця та минулого року здорожчала «Моцарелла» жирністю 45% українського виробництва — до 596,42 грн/кг (+1% та +38% відповідно), водночас на 1% порівняно з травнем здорожчала «Гауда» жирністю 45% — до 593,14 грн/кг, що на 28% більше, ніж торік.

В АМВ зауважили, що майже половина сирів на внутрішньому ринку України — імпортні, що ускладнює реалізацію вітчизняної продукції.

Однак важливими для нас є домовленості з Єврокомісією щодо збереження або розширення квот на молочну продукцію, адже без цього Україна може зменшити експорт. А надлишки молока й молочної продукції тиснутимуть на внутрішні ціни.