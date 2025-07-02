Міністерство фінансів 1 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
2 липня 2025, 8:37
Мінфін залучив 7,2 мільярда від продажу облігацій
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Деталі
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
- 952 млн грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року,
- 1,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року,
- 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.
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Джерело: Мінфін
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