Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 022 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 липня 2025, 8:16
Втрати ворога за 1 липня: 1110 російських окупантів, 2 танки та 73 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1022090 (+1110) осіб
- танків — 10985 (+2) од
- бойових броньованих машин — 22931 (+3) од
- артилерійських систем — 29794 (+40) од
- РСЗВ — 1427 (+0) од
- засоби ППО — 1191 (+1) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43013 (+73)
- крилаті ракети — 3436 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 53786 (+90)
- спеціальна техніка — 3921 (+0)
Джерело: Мінфін
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