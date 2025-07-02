Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився на 4,2% до $545 мільйонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2025, 8:00

Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився на 4,2% до $545 мільйонів

У травні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 4,2% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $24 мільйони менше у порівнянні з квітнем. Крім того, ці показники на 2,7% або ж $15 мільйонів менші порівняно з травнем 2024 року. Про це з посиланням на дані НБУ пише Львівський ІТ Кластер.

У травні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 4,2% і становив $545 мільйонів.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився IT-експорт

Загалом за 5 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,7 мільярда. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $11 мільйонів.

«Вперше за останні 4 місяці ми спостерігаємо падіння обсягів експорту комп’ютерних послуг. За нашими прогнозами на початку цього року, зниження обсягів експорту ІТ-послуг у 2025 році мало б скласти від 1,5% за позитивного сценарію — до 3,5% за негативного. Імовірно, у червні ми також спостерігатимемо падіння показників. Це пов’язано із певними сезонними коливаннями. Водночас, якщо тенденція до зростання, що спостерігалася у попередні три місяці, збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця цього року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. У разі падіння — за нашими попередніми оцінками ці показники становитимуть від 0,5% до 1%, якщо не відбудеться серйозних потрясінь. Якщо ж повномасштабна війна триватиме, ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні 2025 року склала $1,27 мільярда, що на $45 мільйонів або ж 3,4% менше порівняно з квітнем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Pablito
Pablito
2 липня 2025, 10:11
#
Так буває, коли айтішників хапають на вулицях і примусово масово мобілізують.
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.
У мене у маленькій конторі на декілька десятків людей (і половина — жінки), вже двоє загинуло на війні, двоє воює, всі інші — або сидять по домівках в Україні або за кордоном.
Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.
+
0
Три літри
Три літри
2 липня 2025, 11:13
#
Так буває, коли айтішників хапають на вулицях і примусово масово мобілізують.
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.

коли хапають — не питають чи ти модний смузі-хльоб, чи бюджетник в штопаних шкарпетках

проблема зовсім не в цьому, і почалась вона ще до початку 22 року, хоча без сумніву пов’язана з тим що сталось пізніше

або за кордоном.

а у бюджетників, до слова, немає цієї опції спетляти через Тису — тож не скиглить маючи цю потенціну можливіть

Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.

мобілізовані бюджетники, водії, та просто ті хто пішов воювати добровільно втримують ситуацію так щоб та невелика кількість замовників які ще готові ризикувати і надавати роботу айтішникам з воюючої країни — не кинули це робити через те що країна була окупована дегенератами
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами