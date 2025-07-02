У травні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 4,2% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $24 мільйони менше у порівнянні з квітнем. Крім того, ці показники на 2,7% або ж $15 мільйонів менші порівняно з травнем 2024 року. Про це з посиланням на дані НБУ пише Львівський ІТ Кластер.
Експорт ІТ-послуг у травні 2025 року зменшився на 4,2% до $545 мільйонів
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як змінився IT-експорт
Загалом за 5 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,7 мільярда. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $11 мільйонів.
«Вперше за останні 4 місяці ми спостерігаємо падіння обсягів експорту комп’ютерних послуг. За нашими прогнозами на початку цього року, зниження обсягів експорту ІТ-послуг у 2025 році мало б скласти від 1,5% за позитивного сценарію — до 3,5% за негативного. Імовірно, у червні ми також спостерігатимемо падіння показників. Це пов’язано із певними сезонними коливаннями. Водночас, якщо тенденція до зростання, що спостерігалася у попередні три місяці, збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця цього року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. У разі падіння — за нашими попередніми оцінками ці показники становитимуть від 0,5% до 1%, якщо не відбудеться серйозних потрясінь. Якщо ж повномасштабна війна триватиме, ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні 2025 року склала $1,27 мільярда, що на $45 мільйонів або ж 3,4% менше порівняно з квітнем.
Коментарі - 2
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.
У мене у маленькій конторі на декілька десятків людей (і половина — жінки), вже двоє загинуло на війні, двоє воює, всі інші — або сидять по домівках в Україні або за кордоном.
Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.
А усіляких дармоїдів і бюджетників — ні.
коли хапають — не питають чи ти модний смузі-хльоб, чи бюджетник в штопаних шкарпетках
проблема зовсім не в цьому, і почалась вона ще до початку 22 року, хоча без сумніву пов’язана з тим що сталось пізніше
або за кордоном.
а у бюджетників, до слова, немає цієї опції спетляти через Тису — тож не скиглить маючи цю потенціну можливіть
Дивуюсь, що падіння ще таке помірне.
мобілізовані бюджетники, водії, та просто ті хто пішов воювати добровільно втримують ситуацію так щоб та невелика кількість замовників які ще готові ризикувати і надавати роботу айтішникам з воюючої країни — не кинули це робити через те що країна була окупована дегенератами