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1 липня 2025, 19:49

Трамп погрожує скасувати держпідтримку компаній Маска: акції Tesla впали

Між президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом Ілоном Маском розгорівся черговий публічний конфлікт, тепер через багатомільярдні державні субсидії. Президент пригрозив скасувати підтримку для компаній Маска, зокрема Tesla та SpaceX, що призвело до падіння акцій автовиробника. Про це у вівторок, 1 липня, пише агентство Reuters.

Між президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом Ілоном Маском розгорівся черговий публічний конфлікт, тепер через багатомільярдні державні субсидії.

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Погрози з боку Трампа

Конфлікт спалахнув після того, як Ілон Маск розкритикував новий податковий законопроєкт, що передбачає скасування пільг на купівлю електромобілів. У відповідь Дональд Трамп заявив, що може повністю зупинити виплати федеральних субсидій для бізнесів Маска.

«Більше ніяких запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів, і наша країна заощадить цілу купу грошей», — заявив Трамп журналістам.

Він додав, що компанії Маска отримують рекордні суми державної допомоги, і без них підприємець «мусив би повернутися в Африку». На тлі цих заяв акції Tesla впали на 4%.

Реакція Ілона Маска

Ілон Маск відповів на погрози не менш різко. Він заявив, що «все треба скасувати», маючи на увазі всі державні субсидії загалом, і назвав законопроєкт «божевільним і руйнівним».

Крім того, бізнесмен пригрозив вжити політичних кроків проти законодавців, що підтримують реформу, пообіцявши витратити гроші на те, щоб вони «втратили свої місця».

За даними видання, бізнес Ілона Маска значною мірою залежить від державної підтримки. Лише у 2024 році Tesla отримала $2,8 мільярда у вигляді регуляторних кредитів, а загалом його компанії пов'язані з федеральними контрактами на суму понад $22 мільярди.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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