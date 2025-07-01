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1 липня 2025, 19:28

Ринок іпотеки стабілізувався: у квітні банки видали кредитів на 835 мільйонів — НБУ

В українському іпотечному кредитуванні спостерігається стабілізація. У квітні 2025 року банки видали 458 іпотечних кредитів на загальну суму 834,8 млн грн, що дещо перевищує показники попереднього місяця. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України.

В українському іпотечному кредитуванні спостерігається стабілізація.

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Структура ринку: первинний ринок домінує

Більшість кредитів було спрямовано на купівлю житла на первинному ринку — 261 договір на суму 492,3 млн грн. Примітно, що значна частина з них (91 кредит на 173,2 млн грн) була видана під заставу майнових прав на квартири в будинках, що ще перебувають на етапі будівництва.

На вторинному ринку нерухомості було видано 197 кредитів на загальну суму 342,5 млн грн.

Регіональна концентрація та якість портфеля

Ринок іпотеки залишається дуже концентрованим. Абсолютну більшість кредитів було видано в Київській області (156 договорів на 288,2 млн грн, що становить 34,5% від загального обсягу) та в самому місті Києві (103 договори на 223,7 млн грн). До п'ятірки лідерів також увійшли Львівська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному. В НБУ також зазначають, що якість іпотечного портфеля залишається хорошою, а частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Активність банків

Опитування НБУ охопило 38 банків, частка яких у загальному іпотечному портфелі перевищує 95%. Однак про видачу нових кредитів у квітні прозвітували лише 11 із них. Це свідчить про те, що активну участь в іпотечному кредитуванні наразі бере обмежене коло фінансових установ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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