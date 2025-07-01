Нацполіція викрила групу фальшивомонетників у Бучі та Києві. Вилучено з обігу $20 тисячних

На території столиці та Київської області з весни 2024 року розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів . Фальшивки виготовлені майже досконало, адже навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби не завжди могли їх розпізнати.

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Підчас оперативних заходів правоохоронці вилучили з обігу $20 000 доларів та 29 000 гривень з ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 000 000 фальшивих гривень.

У результаті кропіткої роботи оперативники кримінального блоку Нацполіції викрили осіб, причетних до злочинного промислу.

До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині, 28-ми та 39 років, а також 40-річний киянин. Старші чоловіки в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем.



Імпровізовану друкарню змовники облаштували в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп’ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, фарби, плівки, лампи, папір.

При купівлі потрібного товару, з метою конспірації, розраховувалися тільки готівкою, а у разі розрахунку банківськими картками використовували реквізити третіх осіб. Також регулярно змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів.

Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну.

Усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.