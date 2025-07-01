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1 липня 2025, 15:44

Нацполіція викрила групу фальшивомонетників у Бучі та Києві. Вилучено з обігу $20 тисячних

На території столиці та Київської області з весни 2024 року розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів. Фальшивки виготовлені майже досконало, адже навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби не завжди могли їх розпізнати.

На території столиці та Київської області з весни 2024 року розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів.

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Деталі

Підчас оперативних заходів правоохоронці вилучили з обігу $20 000 доларів та 29 000 гривень з ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 000 000 фальшивих гривень.

У результаті кропіткої роботи оперативники кримінального блоку Нацполіції викрили осіб, причетних до злочинного промислу.

До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині, 28-ми та 39 років, а також 40-річний киянин. Старші чоловіки в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем.


Імпровізовану друкарню змовники облаштували в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп’ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, фарби, плівки, лампи, папір.

При купівлі потрібного товару, з метою конспірації, розраховувалися тільки готівкою, а у разі розрахунку банківськими картками використовували реквізити третіх осіб. Також регулярно змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів.

Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну.

Усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 липня 2025, 17:10
#
«фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена»

Значит у кого-то в «матрасе» в любой момент может всплыть фальшивая сотка,
а может даже и не одна…
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