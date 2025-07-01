НБУ призначив Андрія Кириленка директором Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту

Директором Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту НБУ з 1 липня 2025 року призначено Андрія Кириленка. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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За що відповідатиме новий очільник

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема, організація системи управління ризиками в НБУ, у тому числі розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління; планування та координація управління неперервністю діяльності НБУ; методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг й інші завдання.

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.