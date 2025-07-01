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1 липня 2025, 16:24

Трамп випустив нові парфуми й приймає оплату за них в токенах TRUMP

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск нової лінії парфумів під назвою «Victory 45−47», присвяченої його перемогам на президентських виборах у 2016 та 2024 роках. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск нової лінії парфумів під назвою «Victory 45−47», присвяченої його перемогам на президентських виборах у 2016 та 2024 роках.

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Аромат «перемоги, сили та успіху»

За словами Трампа, нові парфуми призначені як для чоловіків, так і для жінок, і «символізують перемогу, силу та успіх». У своєму дописі він закликав прихильників купувати продукт для себе та своїх близьких.

«Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, розважайтесь і продовжуйте перемагати!» — написав Трамп.

Вартість одного флакону парфумів «Victory 45−47» на офіційному сайті з продажу ароматів президента США становить 249 доларів.

Це не перший парфумерний продукт, випущений Трампом. У грудні минулого року він презентував лінію парфумів «Fight, Fight, Fight», які, за його словами, також символізували перемогу.

Скриншот з онлайн-магазину Трампа

Нові способи оплати

В офіційних магазинах під брендом Трампа, окрім доларів, тепер приймається до оплати його токен TRUMP. Втім, на інтерес до цієї криптовалюти новина не вплинула, як і попередні спроби команди Трампа оживити токен. Його вартість на момент написання новини становить вище 8 доларів, тоді як на піку ціна досягла майже 80 доларів — падіння становить 90%.

Динаміка токена TRUMP з моменту його запуску

Політика і комерція: феномен бренду «Трамп»

На відміну від більшості сучасних політиків, Дональд Трамп став всесвітньо відомим брендом задовго до приходу в політику. Протягом десятиліть його ім'я асоціювалося з нерухомістю, готелями, телешоу та різноманітними ліцензованими товарами.

З початком політичної кар'єри Трамп не відокремив свій комерційний бренд від політичного, а навпаки — тісно їх поєднав. Його політичні мітинги часто нагадують промо-акції, а передвиборча атрибутика, як-от червоні кепки, стала успішним комерційним продуктом. Протягом усієї своєї політичної кар'єри він продовжує запускати товари, безпосередньо пов'язані з його політичним іміджем: від золотих кросівок та NFT-карток до кількох ліній парфумів. Ця стратегія монетизації свого політичного бренду є унікальною для лідерів західного світу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
1 липня 2025, 16:59
#
На додачу до китайських смартфонів тепер ще в'єтнавський одеколон
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