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1 липня 2025, 14:24

Попит на електрокари Tesla у Швеції та Данії суттєво впав

Продажі електромобілів Tesla у Швеції та Данії в червні продовжили падіння шостий місяць поспіль, що свідчить про зростаючі труднощі компанії на скандинавському ринку на тлі посилення конкуренції. Про це у вівторок, 1 липня, повідомляє агентство Reuters.

Продажі електромобілів Tesla у Швеції та Данії в червні продовжили падіння шостий місяць поспіль, що свідчить про зростаючі труднощі компанії на скандинавському ринку на тлі посилення конкуренції.

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Падіння продажів у цифрах

У Швеції кількість реєстрацій нових автомобілів Tesla, що є ключовим індикатором продажів, скоротилася на 64,4% порівняно з червнем минулого року.

Схожа ситуація спостерігається і в Данії, де продажі американського автовиробника впали на 61,6%. Зокрема, навіть оновлена модель Model Y продавалася на 31,2% гірше — було зареєстровано лише 1 155 автомобілів, що вказує на відсутність ознак відновлення попиту на продукцію бренду.

Загальноєвропейський тренд та реакція ринку

Проблеми Tesla не обмежуються лише Скандинавією. У травні продажі нових автомобілів компанії в Європі загалом впали на 27,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Примітно, що це відбулося на тлі загального зростання ринку електрокарів у регіоні на 27,2%.

На тлі цих новин акції Tesla на франкфуртській фондовій біржі вранці у вівторок подешевшали на 5,6%.

Чому падають продажі Tesla у скандинавських країнах

Крім загального посилення конкуренції на ринку електромобілів, головною причиною різкого падіння продажів Tesla у Швеції та інших скандинавських країнах є тривалий та масштабний трудовий конфлікт.

Він розпочався ще наприкінці 2023 року, коли шведська профспілка IF Metall оголосила страйк механіків Tesla через відмову компанії підписати колективний трудовий договір. Цей страйк викликав безпрецедентну хвилю солідарності з боку інших профспілок у Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Докери відмовляються розвантажувати автомобілі Tesla в портах, листоноші не доставляють пошту та номерні знаки для компанії, прибиральники не обслуговують її центри, а електрики відмовляються ремонтувати зарядні станції. Цей скоординований тиск профспілок значно ускладнив операційну діяльність Tesla в регіоні та призвів до бойкоту бренду з боку частини споживачів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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1 липня 2025, 15:11
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